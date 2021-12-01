Uyanış: Büyük Selçuklu'dan Yargı'ya bomba transfer! Komiser Eren'in hayatını değiştirecek

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'dan bomba bir transfer haberi geldi. Son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Başulu Hatun'u canlandıran Pınar Töre ile Merve Ateş, Yargı'nın kadrosuna dahil oldu.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin izlenme rekorları kıran Yargı dizisi, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan Yargı'nın kadrosuna Cezmi Baskın, Ayşenil Şamlıoğlu ve Nergis Öztürk'ün ardından iki yeni isim daha katıldı.

ROL ALMAYA BAŞLADILAR

Son olarak TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'da canlandırdığı Başulu Hatun karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Töre, pazar akşamlarına damgasını vuran Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Pınar Töre, üşmeyen temposu ve heyecanı ile izleyiciden tam not alan Yargı dizisinde, Uğur Arslan'ın hayat verdiği komiser Eren karakterinin eski sevgilisi Özlem rolüyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Merve Ateş ise Özlem'in ve komiser Eren'in Tuğçe karakterine hayat veriyor.

EREN'İN HAYATI DEĞİŞİYOR

Yargı'nın son bölümünde eski sevgilisi Özlem'in kızının hırsızlık suçuyla büroya geldiğini öğrenen Eren, yardım etme kararı aldı.

Masasında "O senin kızın" yazılı bir not bulan Eren, Tuğçe'den DNA örneği alarak babalık testi yaptırmaya karar verdi.