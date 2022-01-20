Uyanış: Büyük Selçuklu'nun efsane ismi Üç Kuruş'a geliyor! Dişli bir karaktere hayat verecek

Uyanış: Büyük Selçuklu'nun efsane ismi Üç Kuruş'a geliyor! Dişli bir karaktere hayat verecek

Son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Zübeyde Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sezin Akbaşoğulları, Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş, hikayesiyle milyonları ekran başına kilitliyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Romanların hayatını ve yaşadıklarını konu edinen dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KADRODA

Son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Zübeyde Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sezin Akbaşoğulları, pazartesi akşamlarına damgasını vuran Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Kariyeri boyunca televizyon ekranlarında, beyazperdede ve tiyatro sahnesinde birçok farklı karaktere hayat veren Akbaşoğulları, sevilen dizinin 11. bölümünden itibaren sürpriz bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Efe'nin (Ekin Koç) beraber verdiği mücadelede kilit bir role hayat verecek olan başarılı oyuncu, gücü ve zekasıyla da çok konuşulacak.

İkilinin hikayeye dahil olan bu dişli karakter karşısında ne yapacağı ise şimdiden merak uyandırıyor.