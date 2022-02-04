Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yıldızı Camdaki Kız'a geliyor! Diziye yepyeni bir soluk getirecek

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde hayat verdiği Gevher Hatun karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Leyla Feray, Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın kadrosuna dahil oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan OGM Pictures imzalı Camdaki Kız dizisi, perşembe akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, her bölümüyle sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız dizisinin kadrosuna, son olarak usta oyuncu Turgay Tanülkü dahil olmuştu. Sevilen diziden bir transfer haberi daha geldi.

LEYLA FERAY CAMDAKİ KIZ'DA

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde hayat verdiği Gevher Hatun karakteriyle adından söz ettiren ve son olarak İkimizin Sırrı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Leyla Feray, Camdaki Kız dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Güzel oyuncu Leyla Feray, dizide Pera karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Pera karakteri, ressamdır. Koroğlu şirketine iş görüşmesi için gelen Pera, Selen ile tanışır.

Henüz kendini çok az gösteren Pera'nın, ilerleyen zamanlarda daha sık ekrana geleceği düşünülüyor. Bazı izleyiciler, duru güzelliğe sahip Pera'nın Muzo'nun yeni aşkı olacağını düşünürken bazıları ise Sedat ile aşk yaşayacağını söylüyor.