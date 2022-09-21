UYUMADAN ÖNCE OKUNACAK DUA I Yatmadan önce hangi dualar okunur?

Yatmadan önce dua etmek ve daha huzurlu uyumak isteyenler, " Yatmadan önce hangi dualar okunur?" sorusunu araştırmaya başladı.

Uykusuzluk çeken ve rahat bir uykuya hasret olanlar, gece yatmadan önce dua edebilir. Bu sayede daha kolay ve rahat uyku çekmek mümkün olacaktır.

İyileştirici ve rahatlatıcı etkisi olan dualar sayesinde, uykunuz hem bölünmeyecek hem de sağlıkla gözlerinizi kapatabileceksiniz.

Uyumadan önce dua etmek isteyenler ise bu konuda araştırmalar yaparak detaylı bilgi edinmek istiyor.

Özellikle Peygamber Efendimizin hangi duayı yaptığını merak edenler var.Peygamberimiz, uyumadan önce mutlaka dua ederdi.

Uykusuzluk çekiyorsanız her gece yatmadan önce okuyacağınız dua, Peygamber Efendimizin okuduğu duadır. Duayı Arapça okumanız gerekmiyor.

Duanın Türkçe mealini okuyabilir ve akabinde kalbinizden geçenleri de dile getirebilirsiniz.

Peki, Yatmadan önce hangi dualar okunur? İşte yanıtı....

Yatmadan önce hangi dualar okunur?

Peygamber Efendimiz yatmadan önce; Fatiha suresi ile birlikte bir sure okumayı ve daha sonra, "La İlahe İllallah, Vahdehu La Şerike Leh, Lehü'l mülkü ve Lehü'l Hamdü ve hüve Âlâ Külli Şey'in Kadîr" ve "La havle velâ kuvvete illâ Billah" demeyi, sonrasında ise 33 kere "SübhanAllah", 33 kere "Elhamdülillah" ve 34 kere ise "Allahu Ekber"demeyi ve böylece bu tesbihatı 100 e tamamlamayı ve Kâfirûn sûresini okumayı tavsiye etmişlerdir.

Rivayete göre Efendimiz bu tavsiyeyi Hazreti Ali ve Hazreti Fatma (r.a.) bir akşam evlerine misafir olduğu sırada tavsiye etmiştir. (Ramûz, c. 1/26-1) Peygamber efendimiz aleyhisselatu vesselam, yatmadan önce İhlas, Felak, Nas ve Ayetel Kürsi ayetlerini okur avucuna üfler ve vücuduna mesh ederdi.

Yatsı namazı sonrası Amenerrasulü ve Mülk suresini okurdu. Yatsı namazı sonrası dünya kelamı konuşmamak ve gece namazı için uyumak sünnettir.

Müslüman’ın günü güneşin doğuşu ile başlar ve güneşin batışı ile biter. Yatsı namazı sonrası gece hayatı yaşamak sünnete uygun değildir.

Peygamberimizin uyumadan önce okuduğu bazı dualar

1- Bismike rabbi vedağtü cenbi ve bike erfauhü, fein emsekte nefsi ferhamhe, ve in ersaltehe fehfezhe, bima tehfazu bihi ibadekessalihin. ‘Buhari 11/126, Anlamı: Senin ismin ile Rabbim’in yanımı (vücudumu) bıraktım ve senin meşietinle onu kaldırırım. Ruhumu alırsan ona rahmet et. Şayet geri gönderirsen salih kullarını koruduğun şekilde onu koru.’

2- ‘Allahümme gini azabeke yevme tub asü ibadeke’ Anlamı: ‘Kullarını yeniden dirilttiğin gün beni azabından koru.’ Ebu Davut 4/311

3- ‘Bismikellahümme emütü ve ehya’ Buhari 11/113. Anlamı: Allah’ım senin isminle ölür ve yaşarım.