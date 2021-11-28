Uyuşturucu bağımlısı iddiası çürütüldü! Yargı Savcı Pars'ın hastalığı bakın ne çıktı

Yargı dizisinde Savcı Pars'ın kolunun bir anda tutmaması ve sürekli göz damlası kullanması izleyenlerde merak uyandırmıştı. Pars'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu düşünülürken gerçek bambaşka çıktı.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, her bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizi, 28 Kasım Pazar akşamı 11. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

SAVCI PARS VE YEKTA ARASINDAKİ İLİŞKİ MERAK KONUSUYDU

Dizide Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Savcı Pars ile Engin'in babası Avukat Yekta arasında neler yaşandığı ise büyük bir merak uyandırmıştı.

İnci'nin öldürüldüğü gece, Yekta'nın Pars ile beraber olduğu anlaşılmış ve Pars bu gerçeğin ortaya çıkmaması için çabalayıp durmuştu. Ancak Eren, Pars'ın o gece bir hastanede olduğunu ve Yekta ile birlikte olduklarını öğrendi. Üstelik bir rapor da yok edilmişti.

O DETAY DİKKATLİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Savcı Pars karakteriyle ilgili bir detay, izleyicinin dikkatinden kaçmadı. İzleyiciler, sürekli göz damlası damlatması, kolunun kasılıp kalması gibi nedenlerle Pars'ın kötü işlere bulaştığından düşündü.

Sosyal medyada, ''Gözlerindeki kırmızılığı yok ediyor, kolu da uyuşturucu kullanmaktan kasılıyor.'' şeklinde yorumlarda bulunmuşlardı.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Ancak gerçek düşünüldüğünden çok farklı çıktı. Savcı Pars, İnci'nin öldürüldüğü gece Bursa yakınlarındayken aracının içinde kriz geçirmişti.

Hastaneye kaldırılan Pars'ın epilepsi hastası olduğu ortaya çıkmış ve kimsenin bu durumu bilmemesi için Yekta'yı hastaneye çağırıp raporu yok etmesini istemişti.

Pars'ın karanlık bir yüzünün olmasını istemeyen izleyiciler, Savcı'nın bu hastalığı ortaya çıkınca adeta derin bir nefes aldı. Ancak başka bir soru daha ortaya çıktı.

PARS HASTALIĞINI NEDEN GİZLİYOR?

İzleyiciler, şimdi de ''Pars neden epilepsi hastalığını gizlemeye çalışıyor? Mesleği ile ilgili bir sorun mu teşkil ediyor? Yoksa başka bir nedeni mi var?'' sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

Yargı dizisinin resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda da, ''Pars, hastalığını saklamakta neden bu kadar ısrarcı?'' sorusu yer aldı. Yapılan paylaşım, bu konunun altından başka nedenlerin çıkacağını da gösterir nitelikte.