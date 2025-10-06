Abone ol: Google News

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Uzak Şehir, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Alya ve Cihan’ın evliliğinin sürüp sürmeyeceği merak edilirken, diziden yeni fragman geldi. İşte Uzak Şehir 32. bölüm 3. fragman...

Yayınlama Tarihi: 06.10.2025 12:01
Uzak Şehir 32. bölüm 3. fragman: Cihan ve Alya boşanacak mı? “Ne kadar dayanabiliriz”

Kanal D’nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, bu akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor.

İkinci sezonuyla sosyal medyada gündem olan yapımda, Boran’ın geri dönüşü tüm dengeleri değiştirdi.

Boran’ın aslında hayatta olduğunun ortaya çıkması izleyicilerde büyük şaşkınlık yaratırken, gözler şimdi Alya ve Cihan’ın ilişkisinde yaşanacak gelişmelere çevrildi.

Merakla beklenen bölümden yeni fragman da yayınlandı.

CİHAN - ALYA AŞKI NE OLACAK?

Alya ve Cihan, Boran’ın aslında yaşadığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalırken, bu ağır yük ilişkilerini derinden sarsıyor.

Sadakat karakteri ise açtığı yaraları daha da kanatarak çiftin üzerindeki baskıyı artırıyor. 

Peki, Cihan Alya aşkı ne kadar dayanabilir? İşte Uzak Şehir 32. bölüm 3. fragman:

