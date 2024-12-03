Yağmur Dinç

Uzak Şehir dizisi, Kanada’dan eşini defnetmeye gelen acılı bir eşin sırlarla ve bölgenin gerçeğiyle yüzleşmesini anlatıyor.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi ‘Al Hayba’nın uyarlaması olarak ekrana geliyor.

Son bölümde Alya, Cihan'ın evlenme teklifini reddetti ve bu durum büyük bir gerilime yol açtı.

Cihan, Alya'ya evlenme şartı koyarken, Sadakat ise son kozunu oynamaya karar verdi. Ancak, bu yaklaşım Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirdi ve olaylar daha da karmaşıklaştı.

YENİ FRAGMAN

Uzak Şehir 5. bölüm fragmanı izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Alya ve Cihan arasında yaşanacak yeni gelişmeler büyük merak konusu.

Alya, Cihan Deniz ile evlenme teklifini kabul ederse, oğluna kavuşabilecek mi? Yoksa cezaevine girecek ve oğlu ile vedalaşmak zorunda mı kalacak?

İşte Uzak Şehir 5. bölüm 1. fragmanı...