Uzak Şehir dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte çekim yeri

Yağmur Dinç

Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir, oyuncu kadrosu ve hikayesi ile adından söz ettirdi.

Uzak Şehir dizisi, Kanada’dan eşini defnetmeye gelen acılı bir eşin sırlarla ve bölgenin gerçeğiyle yüzleşmesini anlatıyor.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi ‘Al Hayba’nın uyarlaması olarak ekrana geliyor.

1. bölümü izleyenlerin en merak ettiği nokta ise çekim yeri oldu.

Dizinin geçtiği yerler, oldukça görkemli ve tarihi noktalar...

Peki, Uzak Şehir dizisi nerede çekiliyor? İşte çekildiği şehir!

UZAK ŞEHİR ÇEKİM YERİ:

Uzak Şehir dizisi, tarihi dokusuyla büyüyen ve izleyenleri kendine hayran bırakan Mardin'in Midyat ilçesinde çekiliyor. Midyat, taş evleri, dar sokakları ve mistik atmosferiyle dizinin dramatik hikayesine ev sahipliği yapıyor.