Uzak Şehir'in Alya'sı bakın nasıl besleniyormuş! İşte özel diyeti...

Haber Merkezi

Son zamanların fenomen dizisi Uzak Şehir'de yer alan Sinem Ünsal, İbrahim Selim ile Bu Gece adlı YouTube programına konuk oldu.

Programda beslenme ve yaşam tarzına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ETİN TADINI BİLE BİLMİYORUM"

8-9 yaşından beri et tüketmediğini belirten Ünsal, “Etin fikri bile bana kötü geliyor. Sevmiyordum. Balık yiyorum ama kırmızı et ve tavuk yemiyorum. Etin tadını bile bilmiyorum, çocukken en son yedim. Artık etik olarak da reddediyorum” ifadelerini kullandı.

İŞTE BESLENME SİSTEMİ

Beslenme düzenine dair de açıklamalarda bulunan Ünsal, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle bazı gıdalardan uzak durduğunu söyledi:

“Bağırsak rahatsızlığım olduğu için mecburen bunu yapıyorum aslında. Makarnadır, pizzadır çok seviyorum ama süt ve süt ürünleri tüketmiyorum. Zaten et yemiyorum. Böyle olunca aşırı kısıtlanıyorum ama her türlü sebzeyi yiyorum. Yediğim şeylerde hiç seçici değilim. Bu sistemi kurduğumdan beri çok mutluyum.”