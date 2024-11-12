Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba bakın kiminle evli! 7 yıllık güzeller güzeli eşi...

Yağmur Dinç

1982 yılında Kars'ta dünyaya gelen Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu.

2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan ve aynı zamanda film müzikleri de yapan Ozan Akbaba, 2014 yılında Sıla'nın ''Vaziyetler'' isimli şarkısının video klibinde oynadı.

Ozan Akbaba, 6 sezon boyunca başrolü Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Deniz Çakır, Sanem Çelik gibi isimlerle paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol aldı.

Dizide canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle özdeşleşen Akbaba, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve büyük bir hayran kitlesi elde etti.

Ozan Akbaba'nın yeni dizisi ise Uzak Şehir oldu. Cihan karakterini canlandıran oyuncu, izleyicilerin merceğinde...

Hakkında en merak edilen detay ise, aşk hayatı! İşte Ozan Akbaba'nın biricik eşi...

OZAN AKBABA'NIN EŞİ

Özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Ozak Akbaba, 2007 yılında Buket Arıkan ile sade bir düğünle dünyaevine girdi.

Medyaya sadece iş hayatıyla yansımayı tercih eden Ozak Akbaba'nın bu evliliğinden 2018 yılında Ozan Ali adını verdiği bir oğlu oldu.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Akbaba, zaman zaman oğlu ve eşi ile çekildikleri kareleri takipçileriyle paylaşıyor.