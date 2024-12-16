Uzak Şehir'in Sadakat'i gençliğinde afet-i devran çıktı! İşte o pozlar...

Yağmur Dinç

Ayna Yapım’a ait olan Kanal D’nin yeni dizilerinden “Uzak Şehir” dizisi, adından söz ettiriyor.

Ozan Akbaba, Sinem Uysal, Kuzey Gezer, Müfit Kayaca gibi isimlerin rol aldığı Uzak Şehir'in en ilgi çekici karakterlerinden biri olan Sadakat, Gonca Cilasun tarafından canlandırılıyor.

Karakter, geleneksel değerlere sıkı sıkıya bağlı, katı ve bazen acımasız bir anne olarak dikkat çekiyor.

FOX TV’de yayınlanan ‘Arka Sıradakiler’ dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Cilasun; Kalbim Yangın Yeri, Karagül, Not Defteri, Kayıp, Benim Hala Umudum Var, Sudan Bıkmış Balıklar, Kanıt, Sefirin Kızı ve Adını Feriha Koydum dizilerinde rol aldı.

58 yaşında olan ünlü oyuncu Gonca Cilasun, müzisyen Engin Hızarcı ile mutlu bir hayat sürdürüyor.

Cilasun'un gençlik karesi ise görenleri hayran bırakıyor.