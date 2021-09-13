Uzak Şehrin Masalı 2. bölüm fragmanı: Eğer bu kadına bir daha dokunursan...

Uzak Şehrin Masalı 2. bölüm fragmanı: Eğer bu kadına bir daha dokunursan...

Ekrana gelen ilk bölümü ile beğeni toplayan Uzak Şehrin Masalı dizisinin 2. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. FOX ekranlarında yayınlanan dizi yeni fragmanı ile dikkati çekti. İşte 2. bölüm fragmanı...

Yapımını 25 Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan'ın kaleme aldığı Uzak Şehrin Masalı dizisi FOX ekranlarında yayınlandı.

Başrollerinde Aslıhan Güner, Timur Acar, Begüm Birgören, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Uzak Şehrin Masalı, Kars ve İstanbul'da çekiliyor.

Hikayesi ile herkesi ekran başına kilitleyen dizinin ilk bölümü oldukça dikkat çekerken, 2. bölüm fragmanı ise yayınlandı.

2. bölüm fragmanı ile birlikte Umay ve Kürşat'ın yolları kesişirken, Kürşat'ın Umay'a işkence eden eşi Affan'ın karşısına çıktığı görülüyor.

Umay'ın ablası Sonay ise Kürşat'ı Suriye'ye giden ve bir daha geri dönmeyen kocası zannederek, Kürşat'a yakınlaşmaya başlıyor.

İşte Uzak Şehrin Masalı 2. bölüm fragmanı..

Uzak Şehrin Masalı 2. bölüm fragmanı VİDEO

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU NEDİR?

Uzak Şehrin Masalı dizisinin hikayesi oldukça dikkat çekici. Umay (Aslıhan Güner), kocası Affan'ın (Timur Acar) başka bir kadından çocuk yapmasını kabullenmeyerek konaktan iki çocuğuyla birlikte ayrılır ve ablası Sonay'ın (Begüm Birgören) yanına yerleşir.

Bu sırada sınırdan kaçak olarak giren Kürşat (Barış Kılıç), peşindeki jandarmayı atlatmak için Sonay'ın evine saklanır. Yolları kesişen Umay, Sonay ve Kürşat, Kürşat'ın gerçek kimliğini saklamak için onun Sonay'ın kayıp kocası olduğunu iddia ederler. Bu arada hem Umay hem de Sonay, Kürşat’a âşık olacaklar...