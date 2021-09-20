Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı: Kürşat ve Sonay evleniyor!

Aslıhan Güner ve Barış Kılıç gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Uzak Şehrin Masalı dizisinden yeni fragman geldi. Fragman yine nefes keserken, dizinin yayın günü ise heyecanla beklenmeye başladı.

Yapımını 25 Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan'ın kaleme aldığı Uzak Şehrin Masalı dizisi FOX ekranlarında yayınlanmaya başladı.

Başrollerinde Barış Kılıç, Aslıhan Güner, Begüm Birgören ve Timur Acar'ın yer aldığı dizi, ilk bölümüyle ilgi çekmişti.

İstanbul ve Kars'ta çekimleri yapılan dizisinin ilk 2 bölümü geride kalırken, 3. bölümü ise görücüye çıktı.

Yeni yayınlanan fragmanda; Umay Affan'dan boşanmak için dilekçe verirken, Affan ise Kürşat'ın peşine düşüyor.

Umay ise herkesin Sonay'ın kocasının Kürşat olduğuna inanmasını istiyor ve Sonay ile Kürşat için bir düğün düzenleniyor.

İşte Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı...

Uzak Şehrin Masalı 3. bölüm fragmanı VİDEO

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU NEDİR?

Uzak Şehrin Masalı dizisinin hikayesi oldukça dikkat çekici. Umay (Aslıhan Güner), kocası Affan'ın (Timur Acar) başka bir kadından çocuk yapmasını kabullenmeyerek konaktan iki çocuğuyla birlikte ayrılır ve ablası Sonay'ın (Begüm Birgören) yanına yerleşir.

Bu sırada sınırdan kaçak olarak giren Kürşat (Barış Kılıç), peşindeki jandarmayı atlatmak için Sonay'ın evine saklanır.

Yolları kesişen Umay, Sonay ve Kürşat, Kürşat'ın gerçek kimliğini saklamak için onun Sonay'ın kayıp kocası olduğunu iddia ederler. Bu arada hem Umay hem de Sonay, Kürşat’a âşık olacaklar...