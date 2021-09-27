Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm fragmanı: Umay kimi vuracak?

Aslıhan Güner ve Barış Kılıç gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Uzak Şehrin Masalı dizisinden yeni fragman geldi. Fragmanda Umay'ın silahla Affan'ın kapısına dayandığı görüldü.

Başrollerinde Barış Kılıç, Aslıhan Güner, Begüm Birgören ve Timur Acar'ın yer aldığı dizi, ilk bölümüyle ilgi çekmişti.

Yapımını 25 Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan'ın kaleme aldığı Uzak Şehrin Masalı dizisinden, 4. bölüme özel fragman geldi.

Yayınlanan yeni fragmanda; Affan'ın ahırı ateşe verdiği ve içeride kızı Melek'in olduğu görüldü.

Bunu öğrenen Umay ise Kürşat'ın silahını alarak, Affan'ı vurmak için kapısına dayandı.

Kürşat silahı alanın Umay olduğunu öğrenince onun peşine düşerken, Affan ise Melek'in ahırda olduğunu bilmediğini söyledi. İşte Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm fragmanı...

Uzak Şehrin Masalı 4. bölüm fragmanı İZLE

UZAK ŞEHRİN MASALI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Uzak Şehrin Masalı, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Ancak Teşkilat'ın ekrana dönmesiyle reytinglerde beklenenin altında kaldı. Bunun üzerine FOX ile yapım şirketi daha fazla uzatmadan ekrana veda etme kararı aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadrosunda Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Uzak Şehrin Masalı dizisi 5. bölümle birlikte final yapıyor.