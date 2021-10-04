Uzak Şehrin Masalı dizisinde şoke eden kavga! Barış Kılıç ve yönetmen birbirlerine girdi

Uzak Şehrin Masalı dizisinde şoke eden kavga! Barış Kılıç ve yönetmen birbirlerine girdi

Beşinci bölümüyle final yapacak olan Uzak Şehrin Masalı dizisinin setinden şaşırtan bir haber geldi. Dizinin başrollerinden Barış Kılıç ile yönetmen Mustafa Şevki Doğan'ın kavga ettiği öğrenildi.

Yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan'ın kaleme aldığı 25 Film imzalı FOX TV'nin sevilen dizisi Uzak Şehrin Masalı, beşinci bölümüyle ekran macerasını noktalıyor.

Başrollerini Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar ve Begüm Birgören'in paylaştığı ve çekimleri Kars'ta devam eden dizinin setinde gerginlik yaşandı.

BARIŞ KILIÇ VE YÖNETMEN BİRBİRLERİNE GİRDİ

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin başrollerinden Barış Kılıç ile yönetmen Mustafa Şevki Doğan kavga etti.

Küfürleşmeyle başlayan kavgada yumruklaşmaya kadar giden bir gerginlik yaşandı. İki ismi ayıran kişinin ise dizinin diğer oyuncularından Timur Acar olduğu öğrenildi.