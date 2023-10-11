Uzandığı anı takipçileriyle paylaşan Esra Bilgiç nabız yükseltti: "Bal damlıyor teninden" Güzelliğiyle birçok sıralamada başı çeken Esra Bilgiç'in sosyal medya üzerinden kısa zaman önce yaptığı bir kare, yeniden dolaşıma girdi.

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TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç, tanınırlığını artırmaya devam ediyor.

Güzelliği ve oyunculuğuyla herkesin gönlünde taht kuran oyuncu, şu sıralar sinema filmleri ve dijital platformlara yoğunlaşmış durumda.

Uzun zamandır televizyon ekranlarında gözükmeyen Bilgiç, sosyal medya pozlarıyla da hayranlarını büyülüyor.

Paylaştığı karelerde güzelliğinden ziyade doğallığını da ortaya koyan Bilgiç, kısa bir süre önce paylaştığı bir kareyle yeniden gündem oldu.

Gören yorum yağdırdı

Güzel oyuncu tüm doğallığını bir kez daha ortaya koydu ve hayranlarından da bunun karşılığını aldı.

Hafif bir makyaj yapan ve uzanarak poz veren Esra Bilgiç'e yorum yağdı. Kalp emojisi koyan hayranları, daha çok fotoğraf paylaşması gerektiğini hatırlattı.