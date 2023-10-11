TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç, tanınırlığını artırmaya devam ediyor.
Güzelliği ve oyunculuğuyla herkesin gönlünde taht kuran oyuncu, şu sıralar sinema filmleri ve dijital platformlara yoğunlaşmış durumda.
Uzun zamandır televizyon ekranlarında gözükmeyen Bilgiç, sosyal medya pozlarıyla da hayranlarını büyülüyor.
Paylaştığı karelerde güzelliğinden ziyade doğallığını da ortaya koyan Bilgiç, kısa bir süre önce paylaştığı bir kareyle yeniden gündem oldu.
Gören yorum yağdırdı
Güzel oyuncu tüm doğallığını bir kez daha ortaya koydu ve hayranlarından da bunun karşılığını aldı.
Hafif bir makyaj yapan ve uzanarak poz veren Esra Bilgiç'e yorum yağdı. Kalp emojisi koyan hayranları, daha çok fotoğraf paylaşması gerektiğini hatırlattı.