Üzerinde sadece Fenerbahçe forması var! Survivor Aycan o pozuyla tozu dumana kattı!

Üzerinde sadece Fenerbahçe forması var! Survivor Aycan o pozuyla tozu dumana kattı!

Bu sene katıldığı Survivor All Star yarışmasına erkenden veda eden Aycan Yanaç, Isntagram paylaşımları ile adından söz ettiriyor. Yanaç'ın Fenerbahçe forması ile verdiği poz, büyük beğeni aldı.

2020 yılında katıldığı Survivor yarışmasında tatlılığı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Aycan Yanaç, profesyonel bir futbolcu.

En büyük hayalinin Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda oynamak olduğunu sık sık dile getiren Yanaç, İstanbul'da olduğu zamanlarda da maçları kaçırmıyor.

Geçtiğimiz sezon ALG Spor takımında forvet pozisyonunda görev yapan Aycan Yanaç, bu sene başlayan Survivor All Star'da yer aldı.

Büyük hayallerle Survivor'a giden Aycan Yanaç şartlara daha fazla dayanamadı ve yarışmadan çekildi.

Yanaç, yarışmadan çekilmesinin duyurulmasının ardından yeniden gündeme geldi ve sosyal medya paylaşımları mercek altına alındı.

Güzel ismin sosyal medya pozları özellikle Fenerbahçe formasıyla paylaştığı poz, herkesin dikkatini çekti.

2020 yılında katıldığı Survivor yarışmasından sonra ufak estetik işlemler yaptırdığı görülen Aycan Yanaç, güzelliği ile büyülüyor.

AYCAN YANAÇ'IN SOSYAL MEDYA POZLARI BEĞENİ TOPLUYOR

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Aycan Yanaç, Survivor yarışmasından sonra ününe ün kattı. Yasin Obuz'un klibinde oynayan ve sosyal medya üzerinden reklam yapmaya başlayan Yanaç, değiştikçe değişti.

Kaş, yanak ve çene yapısını değiştiren Aycan Yanaç, Survivor'dan sonra futboluyla gündem oldu. Sık sık Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyleyen güzel isim, yazın Fenerbahçe forması ile poz verdi ve adeta tozu dumana kattı.

Güzel futbolcunun fotoğrafına, "Bu renkler sana çok yakışmış." Harikasın Aycan!" "Bu ne güzellik" tarzında yorumlar geldi.

SURVİVOR'DAN AYRILDIĞI DUYURULDU

Geçtiğimiz günlerdeki ada konseyinde Aycan'ın bir süredir doktor gözetimi altında tutulduğunu belirten Acun Ilıcalı, genç yarışmacının yaşadığı rahatsızlık sonrası mental olarak dönmeye hazır hissetmediğini dile getirmişti.

Bunun üzerine ayrılık kararı gelebileceğini söyleyen Acun Ilıcalı, dün akşamki bölümde şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz Aycan ile ilgili haber bekliyorduk. Ben ümitli değilim demiştim, tahminim doğru çıktı. Aycan, şartların zorluğuna dayanamayarak Survivor'a devam edemiyor. Aycan bugün itibarıyla artık Survivor'da yok. Şartlar gelmiş geçmiş en zor şartlar."

İŞTE AYCAN YANAÇ'IN MEŞHUR FENERBAHÇE FORMALI POZU