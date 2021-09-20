Uzun süredir ortalarda yoktu! Aslı Enver ev halini paylaştı, takipçileri mest oldu

Uzun süredir ortalarda yoktu! Aslı Enver ev halini paylaştı, takipçileri mest oldu

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan ve sosyal medyadan paylaşım yapmayan Aslı Enver, sahalara geri döndü. Ev halini paylaşan Enver gönderisine, "İyi haftalar" notunu düştü.

Murat Boz'la yaşadığı inişli-çıkışlı aşkla adından uzun süre söz ettiren ardından Boz'la ayrılan Aslı Enver, hem sessizliğini hem de yalnızlığını koruyor.

Ekranlardan uzak kalan oyuncu, sosyal medya kuıllanımını ise azaltmayı tercih etti.

Eskisi kadar paylaşım yapmayan ve sessiz kalmayı tercih eden Aslı, bugün yeniden sahalara döndü.

Güzel oyuncu Instagram hesabından paylaştığı ev pozları ile takipçilerinden tam not aldı.

ASLI ENVER'DEN AYNA POZU

Magazin basınından uzak yaşamayı tercih eden Aslı Enver'in, yeni sezonda hangi dizide olacağı henüz netlik kazanmadı.

Ekranlardan uzak kalan Enver, sosyal medya hesabı üzerinden hayranları için yeni fotoğraflar paylaştı.

Ayna karşısında poz veren Aslı Enver, paylaşımına, “İyi haftalar” notunu düştü.