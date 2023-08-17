Uzun süredir yurt dışında yaşayan Gökhan Özen döndü, kızlarına kavuştu! Uzun süredir Los Angeles'ta yaşayan Gökhan Özen, yurda döndü. Türkiye'ye gelir gelmez kızlarına kavuşan Özen, çektirdiği kareyi de sosyal medyada yayınladı.

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Yaptığı şarkılarla adından söz ettiren Gökhan Özen, uzun bir süredir Los Angeles'ta yaşıyor.

Gözlerden uzak kalan ve boşandıktan sonra yurt dışına giden Özen, son zamanlarda ise gündeme gelmeye başladı.

Los Angeles’ta İngilizce albüm çalışmalarını sürdüren ünlü şarkıcı, hayranlarının çağrısına kulak verdi ve yurda döndü.

Gökhan Özen soluğu kızlarının yanında aldı

Selen Sevigen boşanma sürecinde iki çocuğunun babası şarkıcı Gökhan Özen’den korunmak için uzaklaştırma kararı aldırmış ve çeşitli iddialarda bulunmuştu. Eski eşiyle sorunlar yaşayan Özen ülkeye dönünce kızlarına kavuştu.

Özen iki kızıyla pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı. Şarkıcının hayranlarından "Çok şükür" yorumları gecikmedi.