Uzun zamandır ekranlarda yoktu! Merve Boluğur geri mi dönüyor?

''Acemi Cadı'' dizisiyle büyük bir üne kavuşan Merve Boluğur, uzun zamandır herhangi bir projede yer almıyordu. Ancak güzel oyuncunun bomba gibi bir diziyle ekrana geri döneceği iddia edildi.

2006 yılında yayınlanan ve oldukça sevilen ''Acemi Cadı'' diziside canlandırdığı Ayşegül karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Merve Boluğur, daha sonra Star TV'de yaynlanan ''Kül ve Ateş'' dizisinde boy gösterdi.

Ardından Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Küçük Yalanlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi birbirinden başarılı dizilerde oynayan Boluğur, son olarak 2017 yılında yayınlanan ''İçimdeki Fırtına'' dizisinde rol aldı.

Dizinin altıncı bölümde final yapmasının ardından herhangi bir dizi projesinde yer almayan Boluğur, o günden bu yana kariyerinden ziyade aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

ADI YEPYENİ BİR PROJEYLE ANILIYOR

33 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur'un adı, beş yıl aradan sonra yepyeni bir projeyle anılmaya başlandı.

BKM tarafından, Namık Kemal'in ''İntibah'' adlı eserinden televizyon ekranlarına uyarlanacak olan dizide, hikayenin ana kahramanı Mahpeyker için Merve Boluğur'un adı geçiyor.

Kanal D'de ekrana gelmesi planlanan dizinin yönetmenliğini Aşk-ı Memnu'nun yanı sıra Elveda Derken, Fatmagül'ün Suçu Ne, Kuzey Güney, Kara Sevda gibi ses getiren dizilere imza atan Hilal Saral üstlenecek. Dizinin senaryosunu ise yine Aşk-ı Memnu'nun senaristi olan Melek Gençoğlu ile Su Ersöz kaleme alacak.

Yönetmen ve senaryo ekibi Aşk-Memnu'nunkiyle aynı olması nedeniyle İntibah dizisinin 2021 yılının Aşk-ı Memnu'su olacağı iddia ediliyor.

İNTİBAH'IN KONUSU

Zengin bir ailenin tek evladı olan Ali, 21 yaşlarında zeki, çalışkan ve yakışıklı bir delikanlıdır. Babası oğlunun eğitimine çok önem vermiştir. Babası oğlunu, oğlu da babasını çok sevmektedir. Ancak Ali'nin hayatı, babasını kaybettikten sonra tamamen değişir.

Ali, aslında bir fahiye olan Mahpeyker'e aşık olur. Ailesinin Mahpeyker'i reddetmesi üzerine Ali, evindeki cariye Dilaşub'la evlenmeyi kabul eder. Ancak Mahpeyker bunu öğrenir ve Ali'den intikam almak için yemin eder.