Var Mısın Yok Musun yarışması sayesinde tanınan Gizem Hatipoğlu, son hali ile gündem oldu. Ekranlarda yer almayan ancak sosyal medyadan reklamlar yapan Hatipoğlu, yıllar içinde bir hayli değişti.

1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gizem Akın Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasına katıldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Reklamcılık Bölümü'nden mezun olan ve Ilıcalı'nın programı sayesinde ünlenen Hatipoğlu, 130 bin TL'lik ödül kazandı.

Yarışma sırasında tanıştığı Hakan Hatipoğlu ile dünyaevine giren Gizem Akın Hatipoğlu, geçtiğimiz yıllarda da anne oldu.

2016 tarihinde de Kanal D ekranlarında yayınlanan Ev Gezmesi isimli programın sunuculuğunu yapan ancak şu sıralar ekrandan uzak olan güzel isim, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyor.

Sosyal medya üzerinden reklamlar alan ve çeşitli markalarla çekimler gerçekleştiren Hatipoğlu, son hali ile gündem oldu.

Hem aşkı hem parayı televizyon ekranlarında bulan Gizem Hatipoğlu, son haliyle bir hayli şaşırttı.

Gizem Hatipoğlu'nun son hali

Merve Oflaz, İhsan Tarkan, Kemal Özcanlı gibi isimlerin yarıştığı programda sempatik tavırları ve duru güzelliğiyle dikkati çeken Gizem Hatipoğlu, 250 bölüm boyunca yarıştı.

Hamdi Bey'den gelen 112 bin TL'lik teklifi kabul etmeyen Gizem Hatipoğlu, 40 bin TL ve 500 bin TL arasında kalmıştı. Sonrasında Hamdi bey'in 135 bin TL'lik teklifini kabul eden Hatipoğlu'nun kutusundan 40 bin TL çıkmıştı.

Yarışmadan sonra akıllara kazınan Gizem, şimdilerde sosyal medya üzerinden tanınırlığını devam ettiriyor.

Yaptığı paylaşımlarla dikkati çeken Hatipoğlu'nun eskiye oranla yaşadığı değişim ise hayranlarının gözünden kaçmadı.

Burun estetiği yaptıran Gizem Hatipoğlu, güzelliğine güzellik kattı.

Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Gizem Hatipoğlu, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor ve beğeni rekoru kırıyor.