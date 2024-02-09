Var Mısın Yok Musun’la ünlenmişti son hali görenleri şoke etti! İşte, Var Mısın Yok Musun Mevlüt’ün son hali… Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı bir dönemlerin trend yarışması Var Mısın Yok Musun ile ünlenen Mevlüt Acaroğlu’nun yıllar içindeki değişimi görenler şaşırıyor. Yıllar Mevlüt’e acımamış…

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Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı Var Mısın Yok Musun bir dönemin en çok izlenen ve aynı zamanda katılım sağlanan yarışma programıydı.

Yarışmaya katıldıktan sonra ünlenen isimlerde oldu. Var Mısın Yok Musun’a katıldığı dönemde 10 TL kazanarak ayrılan Mevlüt Acaroğlu’da ünlenen bu isimlerden biri.

Konyalı olan Mevlüt Acaroğlu, yarışmadan 10 TL kazanmasına rağmen çok tanındı, sevildi ve şansı yaver gitti.

Yarışmanın ardından annesiyle birlikte reklam filmlerinde oynayan ve daha sonra Ana Kuzusu adlı bir programı da sunan Mevlüt artık ekranlardan uzakta bir hayat yaşıyor.

İşte Mevlüt’ün yıllar içindeki değişimi….

Ekranlardan uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Mevlüt, şimdilerde ise emlak danışmanlığı yapıyor.

Aynı zamanda 2016 yılından bu yana evli olan ve bir çocuğu olan Mevlüt sosyal medyada da oldukça aktif.