Var Mısın Yok Musun'un gizemli sesi Hamdi Bey çıka çıka bakın kim çıktı! Öğrenince çok şaşıracaksınız

Var Mısın Yok Musun'un gizemli sesi Hamdi Bey çıka çıka bakın kim çıktı! Öğrenince çok şaşıracaksınız

Bir döneme damga vuran yarışma programı Var Mısın Yok Musun'da Acun Ilıcalı'nın telefonla teklif aldığı ve 'Hamdi Bey' diye seslendiği ismin kim olduğu ortaya çıktı. İşte Hamdi Bey'in gerçek kimliği..

2007-2010 yılları arasında Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun yarışma programı, kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştı.

Var Mısın Yok Musun programına telefonla katılarak yarışmacılara para teklif eden gizemli "banka müdürü" Hamdi Bey'in kimliği yıllar boyu merak konusu olmuştu.

Acun Ilıcalı, yıllar önce verdiği bir röportajda, ''Kim bu Hamdi Bey?'' sorusu üzerine, ''Benim program dışında da görüştüğüm biri ama bunu açıklamam mesleğe ihanet olur. Bu program formatında bankacı gösterilmiyor ve biz de hiçbir zaman göstermeyeceğiz.'' demişti.

ACUN OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Pek çok kişi Hamdi Bey diye birinin olmadığını ve Acun Ilıcalı'nın telefonla konuşuyormuş gibi yaptığını savunuyordu.

Bir döneme damga vuran Var Mısın Yok Musun yarışmasının fenomeni haline gelen ancak yüzü hiç görülmeyen Hamdi Bey'in kim olduğu belli oldu.

ACUN FİRARDA DA BİRLİKTE ÇALIŞMIŞLAR

Acun Ilıcalı'nın 'Hamdi Bey' diye hitap ettiği kişinin, Acun Ilıcalı ile birlikte ''Acun Firarda'' programında da yer aldığı ortaya çıktı.

Ilıcalı'nın Acun Firarda döneminde, kamera arkasında 'Feridun' diye seslendiği isim ile Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i meğer aynı kişiymiş.

O İSİM BİROL DOĞAN'DAN BAŞKASI DEĞİL

'Var Mısın Yok Musun?' programında telefonla para teklifi veren Hamdi Bey ile Acun Firarda'nın Feridun'u olarak akıllarda kalan gizemli isim, Acun Ilıcalı'nın iş ve özel hayatında sağ kolu olarak bilinen Birol Doğan'dan başkası değil.