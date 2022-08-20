Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! 'Şok olacaksınız'

Var Mısın Yok Musun'un Hamdi Bey'i bakın kim çıktı! 'Şok olacaksınız'

Var mısın Yok musun programında, Acun Ilıcalı'nın telefonla teklif aldığı ve 'Hamdi Bey' diye seslendiği ismin kim olduğu ortaya çıktı..

Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve bir döneme damga vuran yarışma programı Var Mısın Yok Musun'da Acun Ilıcalı'nın telefonla bağalanarak teklif aldığı ve 'Hamdi Bey' olarak tanınan ismin kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı.

Var Mısın Yok Musun yarışma programı yayınlandıüı dönemde izlenme rekorları kırarken programda para teklifi vermesiyle tanınan Hamdi Bey'in kim olduğu yıllarca gizemini korumuştu.

Hamdi Bey olarak bilinen kişinin aslında isminin Hamdi olmadığı ortaya çıktı.Acun Ilıcalı'nın Hamdi Bey diye hitap ettiği kişinin yıllardır beraber çalıştığı ve Acun Firarda döneminde, kamera arkasında 'Feridun' diye seslendiği kişinin aynı kişi olduğu ortaya çıktı.

Hamdi Bey olarak tanınan ismin Birol Doğan olduğu ortaya çıktı.İşte yıllardır gizemini koruyan sesin sahibi Birol Doğan...