Euro
11.1374
0%
Dolar
9.5858
0.01%
Altın
557.24
0.05%
Borsa
1.493
0.88%
Bitcoin
604.940
2.24%
BTXN Coin
21.25
1.19%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C
    VAR Odası'nda Oğuz Altay ile Emre Bol'un 2010-2011 şampiyonu kim kavgası

    VAR Odası'nda Oğuz Altay ile Emre Bol'un 2010-2011 şampiyonu kim kavgası

    TV100'de yayınlanan VAR Odası'nda futbol yorumcuları Oğuz Altay ile Emre Bol arasında, "2010-11 sezonu şampiyonu kim?"sorusu üzerine gergin anlar yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 02:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    TV100'de yayınlanan VAR Odası futbol programında futbol yorumcuları Oğuz Altay ile Emre Bol arasında, "2010-11 sezonu şampiyonu kim?"sorusu üzerine başlayan tartışmada gergin anlar yaşandı.

    "HIRSIZSINIZ" DEYİNCE BARDAKLAR HAVADA UÇUŞTU

    İki yorumcudan Emre Bol, "2010-11 sezonu şampiyonu kimdir, TFF sitesinden aç bak" deyince Oğuz Altay da "Kamu vicdanında o sezonun şampiyonu Trabzonspor'dur. Bileğinin hakkıyla şampiyon olmuştur. Hırsızsınız" diye karşılık verince ortam iyice gerildi, bardaklar havada uçuştu.

    GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİLER

    Hakaretlerin sarfedildiği sözlü kavgada Oğuz Altay, ayağa kalkarak Emre Bol'un üzerine yürüyünce taraflar, diğer konukların da araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi.

    VAR Odası'nda Oğuz Altay ile Emre Bol'un 2010-2011 şampiyonu kim kavgası - Video

    VAR Odası nda Oğuz Altay ile Emre Bol un 2010-2011 şampiyonu kim kavgası #1

    VAR Odası nda Oğuz Altay ile Emre Bol un 2010-2011 şampiyonu kim kavgası #2

    VAR Odası nda Oğuz Altay ile Emre Bol un 2010-2011 şampiyonu kim kavgası #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir