Vatanım Sensin'in yıldızı Son Nefesime Kadar ile ekranlara döndü! Yeni imajı çok konuşulacak

Vatanım Sensin'in yıldızı Son Nefesime Kadar ile ekranlara döndü! Yeni imajı çok konuşulacak

Vatanım Sensin ve Zümrüdüanka dizileriyle tanınan Pelin Abay, başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın yer aldığı Fox TV'nin yeni dizisi Son Nefesime Kadar'ın kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş'ın oturduğu, senaryosunu Hatice Meryem'in kaleme aldığı Fox TV'nin yeni dizisi Son Nefesime Kadar, yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alıyor.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Pastel Film imzalı Son Nefesime Kadar dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

BBC'nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin uyarlanan ve başrollerinde Ertan Saban, Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay'ın yer aldığı diziye yeni bir oyuncu katıldı.

PELİN ABAY SON NEFESİME KADAR'DA

Vatanım Sensin ve Zümrüdüanka dizileriyle tanınan başarılı oyuncu Pelin Abay, Fox TV'nin iddialı dizisi Son Nefesime Kadar'ın kadrosuna dahil oldu.

Dizinin üçüncü bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan Abay, ''Happy Valley'i daha önce izlemiştim. Böyle etkileyici bir hikayeye sahip projede yer alıyor olmak beni mutlu etti.'' dedi.

''Son Nefesime Kadar''; kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.