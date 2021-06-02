Vay Halime filmi konusu nedir, nerede çekildi? Vay Halime filmi oyuncuları..

2020 yılında vizyona giren Vay Halime filmi, bu akşam Fox TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak, Peki Vay Halime filmi konusu nedir, nerede çekildi? İşte Vay Halime filmi konusu ve oyuncuları..

Başrollerinde Hüsnü Şenlendirici, Sera Tokdemir ve Sinan Bengier gibi isimlerin yer aldığı Vay Halime filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20.00'de Fox TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmenliği ve senaristliği Semra Dündar'a ait olan ve çekimleri Muğla'da gerçekleştirilen komedi türündeki Vay Halime filmi, 2020 yılında vizyona girdi.

Fimi yayın akışında gören izleyiciler, bu akşam ekranlara gelecek olan Vay Halime filminin konusunu ve oyuncuları merak ediyor.

Peki, Vay Halime konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Vay Halime filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

VAY HALİME FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tefeciden aldığı yüklü miktar borç yüzünden müzisyenlik, figüranlık, bulaşıkçılık, garsonluk gibi türlü işlerde gece gündüz ve uykusuz kalarak çalışan Murat, yine de borcunu zamanında ödeyemeyince doktor rolünde figüranlık yaptığı setten üzerindeki beyaz önlükle kaçmak zorunda kalır.

Kaçarken saklandığı kamyonda uyuyakalan Murat, sabah gözünü Muğla’nın bir köyünde açar. Bu köyde, muhtar başta olmak üzere köylüler de kendisini üzerindeki önlükle doktor sanınca Murat bir süreliğine peşindeki tefeciler yüzünden burada kalıp saklanmaya ve doktorculuk oynamaya karar verir.

Ancak köylü güzeli Halime, bu planı bozar. Murat köyde kariyerli bir işi, huzuru ve aşkı bulmuşken tefeciler onu rahat bırakmazken bir yandan aşk dolu bir yandan da komik ve macera dolu olaylar birbirini izler.

VAY HALİME FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?