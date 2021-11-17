Vazgeçtiği meslek milyonların hayali! Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç bakın ne mezunuymuş...

Camdaki Kız dizisinde Selen karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Selma Ergeç, ekranlarda olduğu kadar akademide de başarılı. Ergeç'in gerçek mesleğini duyanlar, şaşıp kalıyor.

Ünlüler dünyasında birçok isim, aslında kendi mesleğini yapmıyor.

Aldıkları eğitimler bambaşka olsa da, bazıları her şeyi geride bırakıp sahnede olma hayalinin peşinden gidiyor.

Ekranların başarılı simalarından Selma Ergeç de o isimler arasında.

Şimdilerde Camdaki Kız dizisindeki Selen karakteriyle, kariyerinde başarılı bir yol çizmeye devam ediyor. Ancak Ergeç'in asıl mesleğini duyanlar, kulaklarına inanamıyor.

SELMA ERGEÇ'İN ASIL MESLEĞİ

1978 yılında Almanya'da doğan Selma Ergeç, Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Ergeç'in babası doktor, annesi ise hemşireydi.

Selma Ergeç de babasının izinden giderek doktor olmaya karar verdi ve Tıp Fakültesi'ne girdi. Yurt dışında eğitim gören Ergeç, eğitiminin 3. yılında staj için Türkiye'ye geldi.

DİZİ İÇİN DOKTORLUĞU BIRAKTI

Bir süre staj yapan Ergeç, bir proje için eroin bağımlısı bir genç kız arandığını duyunca, Tıp Fakültesi'nden ayrılıp oyuncu oldu ve kendisini setlerde buldu.

1997 yılında Böyle mi Olacaktı dizisiyle kamera karşısına geçen Ergeç, kariyeri boyunca Asi, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Atiye, Yaşamayanlar gibi güçlü projelerde rol aldı.

Oyunculuk yapmak için tıp fakültesini bıraktığını anlatan oyuncu, doktorluğun içinde ukde olarak kaldığını söyledi:

"İÇİMDE UKDE KALDI"

“Tıp çok isteyerek seçtiğim bir meslekti ama sonra hayatın tesadüfleri beni buraya getirdi. Ara ara oyunculuk yaparken de hep tıp fakültesine döneceğimi, bu alanda ilerleyeceğimi düşünüyordum. Bir süreliğine oyunculuk yapacağım dediğimde dedem şöyle demişti: ‘Oyunculuk ekmeksiz meslek’. Aç kalırsın demek istiyor. Tabii çok garantisi olmayan bir meslek, o yüzden biraz endişeyle karşılandı ailem tarafından da. Finalde, bir sürü tesadüf eseri, bir virajın ardından bugüne geldik. Mesleğimi çok seviyorum, ama tıp alanında devam etmemiş olmak da içimde ukdedir.”