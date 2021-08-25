Ve güzel haber geldi! Mesut Akusta'nın eşi son durumu paylaştı..

Oyuncu Mesut Akusta evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılarak, ameliyata alınmıştı. Akusta'nın son durumuna ilişkin eşi Şafak Özbir bir paylaşım yaptı.

Teşkilat dizisinde "Mete" karakterini canlandıran Mesut Akusta, yeni sezon çekimleri için Ankara'ya gitti.

Tatil dönüşü kızı ve eşi Şafak Özbir ile Ankara'ya giden Akusta, evinde beyin kanaması geçirdi.

Ailesi tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan Akusta, ameliyata alındı.

Ameliyatı 3 saat süren ve yoğun bakıma alınan oyuncunun son durumuna ilişkin eşinden yeni bir paylaşım daha geldi.

Peki, Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl?

MESUT AKUSTA'NINN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Şafak Özbir, hastane odasından bir paylaşım yapıp eşi için dua istemişti. Usta oyuncu Mesut Akusta bugün gözlerini açtı.

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Şafak Özbir şu mesajı paylaştı:

Gerçekten deli… İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister? Allah’a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama; Seni bize ailenin, evladının, sevenlerinin duası.

Yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi. Allah’ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin.