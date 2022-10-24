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    VEDA ETTİ! MasterChef Türkiye’de kim elendi? 23 Ekim MasterChef elenen yarışmacı..

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın elenen ismi belli oldu. Yarışmaya veda eden isim sosyal medyada gündeme geldi. İşte veda eden o yarışmacı..
    • 24.10.2022 - 09:23
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    VEDA ETTİ! MasterChef Türkiye’de kim elendi? 23 Ekim MasterChef elenen yarışmacı..

    MasterChef Türkiye'de dün akşam bir eleme yaşandı. Eleme adayları yarışmaya devam edebilmek için şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde yapmak için yarıştılar.

    Bu hafanın eleme adayları Tayfun, Atike, Metin, Gamze, Fatma Nur ve Tolga olmuştu. Bu 6 yarışmacı dün akşam yayınlanan bölümde taze fesleğen ile en iyi tabağı çıkarmak için yarıştı.

    Rakiplerinden daha başarısız tabak hazırlayan o isim yarışmadan elendi ve hayallerine veda etti. İşte MasterChef Türkiye'ye veda eden o isim..

    VEDA ETTİ! MasterChef Türkiye’de kim elendi? 23 Ekim MasterChef elenen yarışmacı.. #1

    Elenen isim belli oldu

    MasterChef Türkiye’de elenen isim Atike oldu.

    VEDA ETTİ! MasterChef Türkiye’de kim elendi? 23 Ekim MasterChef elenen yarışmacı.. #2


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