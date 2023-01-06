Veda Mektubu dizisi konusu nedir? Veda Mektubu dizisi oyuncuları kimler?

Kanal D’de yakın süreçte ekrana gelecek olan Veda Mektubu dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Veda Mektubu dizisi konusu nedir? İşte Veda Mektubu dizisi oyuncuları...

Yakın süreçte Kanal D’de ekrana gelecek olan ve yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği Veda Mektubu’nun konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Peki Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler?

Veda Mektubu dizisi konusu nedir?

Çekimleri Ocak ayında başlayacak olan ve İstanbul’da çekilecek olan Veda Mektubu'nun yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor. Hikâyeyi ise Gamestory kaleme alırken, senaryosunu Deniz Akçay kaleme alıyor.

Dizi, seneler önce bir mektup sebebiyle ayrılan aşıkların çocukları üzerinden gelişecek hesaplaşmayı konu alacak.

Veda Mektubu dizisi oyuncuları kimler?

Dizide yer alacak oyuncu kadrosu ise şöyle:

Nurgül Yeşilçay,

Selim Bayraktar,

Rabia Soytürk,

Emre Kıvılcım,

Bennu Yıldırımlar,

Hakan Karsak,

Ümmü Putgül,

Elif Çakman,

Hazar Motan,

Deniz Altan,

Asya Kasap,

Hande Eleman,

Kerem Alp Kabul,

Elif Uslusoy.