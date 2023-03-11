Veda Mektubu’nun yıldızı Rabia Öztürk’ün eski aşkı bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide oynamışlar… Veda Mektubu adlı yeni dizide Aslı karakterine hayat veren güzel oyuncu Rabia Öztürk, rol arkadaşıyla aşk yaşamış. Ünlü oyuncunun eski sevgilisini gören gözlerine inanamadı. Nasıl fark edememişiz...

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Veda Mektubu dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk, Selim Bayraktar, Bennu Yıldırımlar, Emre Kıvılcım gibi başarılı isimler yer alıyor.

Son zamanlarda rol aldığı diziler ve başarılı oyunculuk performansı ile öne çıkan isimlerden biri, dizide Aslı karakterini canlandıran Rabia Soytürk oldu.

26 yaşında büyük başarılar elde edilen Rabia Soytürk, Şahsiyet, Alparslan Büyük Selçuklu, Benim Adım Melek, Duy Beni gibi birçok dizide rol aldı.

Ünlü oyuncunun kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak ediliyor. Daha önce oynadığı dizideki rol arkadaşıyla aşk yaşamış.

Rabia Soytürk’ün eski aşkını gören gözlerine inanamıyor. Ünlü oyuncunun eski aşkı kendisinden de ünlü çıktı.

Eski aşkı rol arkadaşı çıktı!

Şimdilerde ekranların yeni dizisi Veda Mektubu’nda rol alan Rabia Soytürk, 2019-2021 yılları arasında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterini canlandırmıştı.

Aynı dizide beraberlik yaşadığı rol arkadaşı Mustafa Mert Koç ile gerçek hayatta da sevgililerdi. İkili uzun soluklu bir aşk yaşamış.