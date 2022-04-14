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    Vedat Milor'un Amerikalı eşi Linda Susan Milor'a bakın! Güzelliği ve zarafetiyle büyülüyor...

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü gurme Vedat Milor, Twitter hesabından eşi Linda Milor ile fotoğrafını paylaştı. Yazdıklarıyla gündem olan Milor'un paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 13:08
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    Vedat Milor'un Amerikalı eşi Linda Susan Milor'a bakın! Güzelliği ve zarafetiyle büyülüyor...

    Ekonomist, gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alıyor.

    Twitter'ı oldukça aktif kullanan Vedat Milor, yaptığı anketler ve başlattığı lezzet tartışmaları ile adından söz ettiriyor.

    Kariyeri ile ön plana çıkan Milor, zaman zaman ailesiyle olan karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Ünlü yemek eleştirmeni, son olarak Twitter hesabından eşi Linda Milor ile fotoğrafını paylaştı.

    Eşi doğal güzelliğiyle beğeni topladı

    Milor, paylaşımıına ''Hayranı olduğum Linda Milor, fotoğraf için beni kırmadı'.' notunu düştü.

    Vedat Milor'un eşi Linda ile yaptığı paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

    Linda Milor, doğal güzelliği ile kendine hayran bırakırken paylaşıma binlerce yorum geldi.

    Takipçileri, Milor'un paylaşımına, ''İlerdeki eşimden beklediğim performans bu'', ''Nasip olur mu'', ''Erkekler çok mu zor Vedat Milor gibi sevmek ya'', ''Eşimden beklediğim hanımcılık'' şeklinde yorumlar yaptı.

    Vedat Milor un Amerikalı eşi Linda Susan Milor a bakın! Güzelliği ve zarafetiyle büyülüyor... #1

    Vedat Milor un Amerikalı eşi Linda Susan Milor a bakın! Güzelliği ve zarafetiyle büyülüyor... #2


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