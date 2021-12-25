Vedat Milor'un kızını görmüş müydünüz? İşte Ceylan Handan Milor!

Ünlü gurme Vedat Milor sosyal medyayı özellikle Twitter'ı aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Sık sık yaptığı paylaşımla gündem olan Milor, bu defa kızı Handan'ı paylaştı.

Ekonomist, gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, sosyal medyanın en sevilen isimlerden birisi.

Yaptığı anketler ve başlattığı lezzet tartışmaları ile adından söz ettiren Milor, Twitter'ı aktif kullanıyor.

Sık sık Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Milor, zaman zaman eşiyle kareler paylaşmayı ihmal etmiyor.

Kariyeri ile ö plana çıkan ünlü gurme Milor, bu defa Twitter hesabından kızı Ceylan Handan'ı paylaştı.

Milor'un kızı Ceylan Handan ise doğal güzelliği ile Twitter kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı.

VEDAT MİLOR'UN KIZI HANDAN

Kızı Ceylan Handan ile baba-kız pozunu paylan Vedat Milor, bir takipçisinin mesajına verdiği yanıtla dikkat çekti.

bir sosyal medya kullanıcısının, "Yemeklerin tadına bakmaktan başka ne işe yararsın merak ettim. Bana göre boş bir adamsın" mesajına "Bağlamdan kopuk bu garip öfkenin genellikle önümüzdeki kadehlerden kaynaklandığını düşünmüşümdür" yanıtını verdi.

Ancak yaşanan bu olumsuz duruma rağmen Milor ve kızının fotoğrafı sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenildi.