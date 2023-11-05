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1989 yılında Venüs Güzeli ilan edilen Esin Moralıoğlu, güzelliğiyle göz kamaştıran bir isimdir.
Mankenler Kraliçesi olarak tanınan Moralıoğlu, 90'larda fırtınalar estirdi.
Esin Moralıoğlu, başrolünü Kadir İnanır'ın oynadığı Tatar Ramazan ve 1992 yılında devam filmi Tatar Ramazan Sürgünde filmlerinde Zeynep karakterini canlandırdı.
Mankenliği bırakmasının ardından gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan ünlü manken, uzun yıllar sonra Arzum Onan'ın doğum gününde ortaya çıktı.
Yaşlandı
54 yaşındaki Esin Moralıoğlu'nun son halini görenler adeta şoke oldu.
Sevenleri dahi tanımakta zorlandı.
İşte Esin Moralıoğlu'nun şimdiki hali...