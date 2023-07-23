Venüs retrosu başladı! Eski aşklar bir bir dönüyor! Uzman isim o burçları uyardı.... Herkesin uzun zamandır dikkati çektiği Venüs retrosu, geldi çattı. Burçları nasıl etkileyeceğine dair detayları ise Astrolog Filiz İnsel'e sorduk.

2023 yılının yaz ayı asıl şimdi başlıyor....

23 Temmuz saat 04:32 sularında Venüs retrosu başladı. Bu retronun neler getireceğini ise Astrolog Filiz İnsel'e sorduk. İnsel, burçlara dair detayları da paylaştı.

Venüs retrosu ne anlama geliyor?

Astrolog Filiz İnsel, Venüs retrosu hakkında şu detayları paylaştı;

"Aşk, sevgi, değer, para, estetik, sanat kadınları ve çocukları ilgilendiren gezegenimiz 3 Eylül 2023 tarihine kadar geri gidecek. 2015 yılının yaz ayını hatırlamanızı istiyorum. orada neler yaşadınız bu yılda benzerini yaşamanız olası.

Venüs, Aslan burcunda geri gidecek. Aslan sabit bir burç ve ateş elementi. "Asla yapmam" diye yemin ettiğimiz şeyleri yapabilir bir konuma geleceğiz. Herkesin merak ettiği konu ise eski aşklar. Evet, eski aşklar geri gelir.

Sanatçılarla ilgili gündemler olacaktır. Para piyasaları dengesizleşebilir. Ülkemizde para sıkıntısı artabilir. ( zamlar ) Geçmiş karşımıza çıkacaktır. Ay düğümleri de yer değiştirdi. Artık kad koç ve gad terazi deneyimliyor olacağız.

Haliyle ikili ilişkileri ilgilendiren bir gezegen de olduğu için Venüs, bol bol ilişki konuşacağız. "Boşanmaz" dediklerimiz boşanacak. "Asla bir araya gelmez" dediklerimizi bir araya getiren bir retro yaşıyor olacağız.

"Geçmiş önünüze gelecek"

Geçmişi önümüze getirecek, çözümlemediğimiz herşeyi çözmek için bize fırsat verecek... Retrolarda yeni bir şeye başlamak uygun olmaz. Konu Venüs olunca ilişki, para konuları, estetik gibi durumlarda bir işlem yapmamak yerinde olacaktır. Çünkü sizi memnun etmez, evlilik yapılmamalı nişan söz vb bir olaya girişmemek daha iyi olacaktır."

Burçları neler bekliyor?

Astrolog Filiz İnsel, burçlarla ilgili şu detayları verdi;

KOÇ: Eski ilişkiler, çocuklarla ilgili gündemler, borsa, yatırım, kumar, lüks harcamalar, eskiden yarım bırakılan bir hobiye dönme

BOĞA: Aile gündemi, evde bir takım tamiratlar, aile içinde yanlış anlaşılmalar ve para konuları, aile evine dönmek zorunda kalabilirsiniz

İKİZLER: Yakın çevre, kardeş ve kuzenler

ASLAN: Maddi konular, lüks harcamalar

BAŞAK: Özel ilişkiler, finansal konular

TERAZİ: Aşk, arkadaşlık, maddiyat, eski aşklar

AKREP: Kariyer, ego savaşları

YAY: Seyahati, akademik kariyer

OĞLAK: Yatırımlar, hamilelik gündemi

BALIK: Sağlık ve iş konuları