Victoria’s Secret, 4 yıllık aranın ardından geri dönüyor! Victoria Secret defilesi ne zaman yayınlanacak? Gösteri dünyasının en ünlü şovu olan Victoria Secret defilesi, dört yıllık aranın ardından podyumlara dönmeye hazırlanıyor.

Dünyanın en ikonik şovları arasında yer alan Victoria's Secret defilesi yaklaşık dört yıl süren aranın ardından dönmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamalara göre Victoria's Secret, yıllık defilesini geri getirmeyi hedefliyor.

Victoria’s Secret CFO’su Tim Johnson, Victoria’s Secret’ın yıllık defilesini geri getirmeyi planladıklarını duyurdu.

Tim Johnson yaptığı açıklamada "Hem dönüşümün en üstünde hem de defilemizin bu yıl içinde gelecek olan yeni versiyonunu desteklemek için işe yatırım yapmak için pazarlama harcamalarına yönelmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Özellikle yılbaşı gecelerinde yapılan defile ile adından söz ettiren Victoria’s Secret defilesinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmezken bazı kaynaklar yılbaşı gecesi ekrana geleceğini iddia ediyor.

Son olarak 2018 yılında yayınlanan Victoria’s Secret defilesinin geçmişi 1995 yılına dayanmaktadır.

Şirket, markanın tüm beden şeklindeki modelleri içermemesi sebebiyle büyük eleştiriler alınca 2019 yılında aldığı karar ile gösteriyi iptal etme kararı almıştır.

Gösteri dünyasının en ünlü şovları arasında bulunan Victoria Secret defilesinin geri döneceğinin açıklanması sosyal medyada gündeme oturdu.