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Vildan Atasever ile Mehmet Erdem dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler...

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler...

Uzun süredir birlikte olan ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ile oyuncu Vildan Atasever, bu akşam İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle dünyaevine girdi. Ünlü çiftin mutluluğu anbean kameralara yansıdı.