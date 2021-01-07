Vizontele filmi kaç yılında, nerede çekildi? Vizontele oyuncuları kimlerdir? Vizontele film konusu nedir?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazdığı hem oynadığı Vizontele filmi,TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Seyirciler nostaljik anlar yaşarken film hakkındaki detaylar merak ediliyor.

Yılmaz Erdoğan’ın senaristliğini üstlendiği ilk sinema filmi olarak biliniyor. 2.5 milyon liralık bütçesi ile çekildiği döneme dek yapılan Türk filmleri arasında en yüksek bütçeli Türk filmi olma özelliğini taşıyor.

Bir Güneydoğu kasabasına televizyonun gelişinin yaşattıklarının anlatıldığı Vizontele filminde Yılmaz Erdoğan’a Demet Akbağ, Altan Erkekli ve Cem Yılmaz gibi isimler eşlik ediyor.

Peki Vizontele nerede, kaç yılında çekildi? Vizontele konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

VİZONTELE KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı film Hakkâri’de geçmekte olsa da, çekim yapmanın zorluğu nedeniyle Van’ın Gevaş ilçesinde 2001 yılında gerçekleştirildi.

VİZONTELE'NİN KONUSU NEDİR?

En büyük eğlence kaynağı, herkesin büyük ilgi gösterdiği yazlık sineması olan bir kasaba…

Kasabanın deli oğlanı Emin, çevresindeki tüm insanlara her türlü işte yardım eden ve herkesin sevdiği bir adamdır.

Televizyonun henüz yeni yeni Anadolu’ya yayılmaya başladığı bu dönemde köy halkı dönemin en büyük icadıyla tanışmaya hazırlanmaktadır. Televizyona dair çeşitli beklentiler vardır.

Mekanik işlerle uğraşmayı seven Emin de televizyonun nasıl bir buluş olduğunu merak etmektedir. Televizyon kasabaya gelirken, beraberinde birçok şey getirecektir…

VİZONTELE FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ