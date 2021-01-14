Vizontele Tuuba ne zaman, nerede çekildi? Vizontele Tuuba konusu nedir, oyuncuları kimler?

Vizontele Tuuba ne zaman, nerede çekildi? Vizontele Tuuba konusu nedir, oyuncuları kimler?

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Tuba Ünsal, Demet Akbağ, Tarık Akan ve Altan Erkekli gibi usta isimlerin yer aldığı Vizontele Tuuba, 14 Ocak TRT1 yayın akışında yer alıyor.

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazdığı hem oynadığı Vizontele filminin devamı olan Vizontele Tuuba, TRT 1 ekranlarında sinema severlerle buluşuyor.

2004 yılında vizyona giren dram komedi türündeki Vizontele Tuuba filmini izleyecek olanlar Vizontele Tuuba konusu nedir, Vizontele Tuuba oyuncuları kimler? sorularını araştırıyor.

Vizontele'nin ardından geçen altı yıl sonrasında köye gelen bir kütüphanecinin kızı olan hayat dolu Tuuba, yaşamı bambaşka hale getirmişti...

İşte Vizontele Tuuba filmi hakkında detaylar..

VİZONTELE TUUBA KONUSU NEDİR?

1974 yılında televizyonun kasabaya gelmesiyle her şey değişmiştir. Bu devam filminde 1980 yazında yaşananlar anlatılıyor.

Artık kasabada bazı evlerde televizyon var, akşamları televizyonu olan evlerde insan toplanıyor, Dallas seyrediyorlar. Deli Emin kasabanın tabela işleriyle uğraşıyor.

Dükkanların, kahvehanelerin, yazlık sinemanın, Adalet Partisi İlçe Başkanlığı'nın ve devrimci derneklerin tabelalarını hep o hazırlamış; hepsinin bir köşesine de bir güvercin resmi kondurmuş.

Kütüphanesi olmayan kasabaya kütüphaneci olarak atanan Güner Bey ve tekerlekli sandalyedeki kızı Tuba ise bu karışık günlerde kasabaya yepyeni bir hava getirecektir.

VİZONTELE TUUBA NEREDE, KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

2004 yılında çekilen filmin bazı sahneleri Ankara'da geçiyor. Bu sahneler Yılmaz Erdoğan'ın okuduğu Aydınlıkevler Lisesi'nde çekildi.

Çekimlerin başladığı günden itibaren Gevaş'taki film kampına kurulan bir sette kurgu çalışmaları filmin çekimiyle paralel yürütüldü.

Film genel olarak Van'ın Gevaş İlçesi'nde çekildi.

VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncuları arasında;