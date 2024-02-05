Vizontele’nin Rıfat’ı Mesut Çakarlı’nın son hali görenleri dumur etti! O eski halinden eser yok…. Unutulmaz Türk filmlerinden biri olan Vizontele’de Rıfat karakterine hayat veren Mesut Çakarlı’nın değişimi medyaya bomba gibi düştü. Mesut Çakarlı öyle bir değişti ki gören tanıyamadı…

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Mesut Çakarlı, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerine "Rüyaların En Güzeli" adlı çocuk oyunu ile adım atmıştı.

Oyunun ardından "Bay Yanlış’la Doğru Ahmet" ile yolları kesişen Çakarlı, tüm Türkiye tarafından tanınmıştı. 2001 yılında Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan Vizontele’de Rıfat karakteriyle adeta unutulmaz haline gelmişti.

Vizontele’nin ardından ekranlardan uzak bir hayat süremeye başlayan Mesut Çakarlı’nın son haliyle medyanın gündemine adeta bomba gibi düştü.

2018 yılından beri İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğunun bir alt birimi olan Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü’nde zakir olarak çalışmaya başladı.

Şimdilerde hayatına zakir olarak devam eden Mesut Çakarlı’nın son hali….

Zakir nedir?

Tekke ve dergahlarda kurumsal bir kimlik kazanarak ilahi okuyan ve cehri zikir yaptıran görevliye zâkir ismi verilir.

Mesut Çakarlı kimdir?

Mesut Çakarlı 19 Haziran 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. Sanat yaşamına 1982 yıllarından itibaren çocuk oyuncu olarak başlamış ve Türk sinemasında birçok usta sanatçıyla birlikte rol almıştır.

Mesut Çakarlı, günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğunda Zakir olarak görev yapmaktadır.