Voleybolcular arasında en başarılı isimlerinden birisi olan Tuba Şenoğlu, geçtiğimiz aylarda evlendi. Şenoğlu'nun eşi ise yakışıklılığı ile görenleri kendisine hayran bıraktı.

2 Şubat 1998 yılında Mersin'de dünyaya gelen Tuba Şenoğlu, voleybola 10 yaşındayken başladı.

Doğduğu yer olan Tarsus'ta voleybola başlayan Tuba Şenoğlu, 2013 yılında Vakıfbank'a transfer oldu.

2021-2022 sezonunda Vakıfbank'la bir sezonda elde edilebilecek tüm kupaları kazanarak, sezonu 5 şampiyonlukla tamamladı ve takımdan ayrıldı.

Türk Milli Voleybol Takımı oyuncularından da olan Tuba Şenoğlu, özellikle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dikkatleri üzerine çekti.

Şu sıralar Japonya Voleybol Ligi ekiplerinden Kurobe AquaFairies takımında forma giyen Şenoğlu geçtiğimiz aylarda dünyaevine girdi.

Tuba Şenoğlu'nun evlenmesi en çok hayranlarını sevindirirken, eşi ise merak edilmeye başlandı.

Bakın eşi kimmiş

Tuğba Şenoğlu, Türk kadın basketbol dünyasının tanınan isimlerinden Şaziye İvegin'in kardeşi Burhan İvegin ile evli.

Vakıfbank'ta basketbol antrenörü olan Burhan İvegin, daha önce İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü'nde asistan koçluğu yapmıştı.

Mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan ünlü çifte, sosyal medyada yorum yağıyor.

Takipçileri, ''Güzeller içinden bir seni seçtim'', ''Gördüğüm en tatlı çift'' ve ''Çok yakışıyorsunuz'' gibi sevgi dolu yorumlarda bulunuyor.

Çocukken kanser olduğunu açıklamıştı

Sosyal medyada büyük ilgi gören Şenoğlu, YouTube kanalında merak edilen soruları yanıtladı. Voleybol kariyerine dair soruyu cevaplayan genç voleybolcu, küçüklüğüne dair bir itirafta bulundu.

Çocukken kanser hastası olduğunu ve bu nedenle sporu bırakması gerektiğini söylemelerine rağmen vazgeçmediğini dile getiren Tuğba Şenoğlu'nun hikayesi sevenlerini duygulandırdı.

Bir takipçisinden gelen "Voleybola nasıl başladın?" sorusunu yanıtlayan Şenoğlu o anları şu sözlerle anlattı:

"Ben Tarsus'ta yaşadım büyüdüm. Seçmeler vardı, sınıfın en uzunu olduğum için beni seçtiler. Okul sonrası por salonuna götürdüler. Orada antrenman yaptık. Eve geldiğimde annemlere söyledim.

Annemler hem uzak olduğu için kabul etmedi hem de benim bir rahatsızlığım vardı. Ben küçükken kanserdim. Büyük bir operasyon geçirdim.

O yüzden pozitif yaklaşmamışlardı. O yüzden bende ısrar etmedim. Zaten derslerim de iyiydi bu yüzden voleybolu hiç düşünmüyordum.

Hocam Hasan Baykara annemi aradı, neden kızınızı yollamıyorsunuz dedi. Annem de durumları söyledi. Hoca çok ısrar etti. 2-3gün sonra annem beni götürdü ve voleybola başladım.

Önce Tarsus Belediye'de oynadım daha sonra Vakıfbank'a transfer oldum. O zamandan beri de oynuyorum."