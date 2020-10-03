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    Volkan Demirel ve arkadaşlarının tedbirsiz eğlencesi

    Uzun süren futbol kariyerine geçtiğimiz yıl noktayı koyan ve antrenörlüğe başlayan Volkan Demirel’in arkadaşlarıyla bir araya geldiği eğlencede tedbirsiz davranması dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 11:25
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    Volkan Demirel ve arkadaşlarının tedbirsiz eğlencesi

    Fenerbahçe futbol takımında antrenör olarak görev alan eski kaleci Volkan Demirel, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi.

    KORONA TEDBİRLERİNE UYULMADI

    Eşi Zeynep Demirel ve arkadaşı Selçuk Şahin’in de bulunduğu kalabalık grupla keyifli vakit geçiren Demirel’in, arkadaşları gibi koronavirüs tedbirlerine uymadığı dikkat çekti.

    SAATLERDE SOHBET ETTİLER

    Kalabalık ekip, aynı masada saatlerce sohbet etti.

    Bu anları o gruptan bazı kişiler sosyal medya hesaplarından paylaşınca, takipçiler de sessiz kalmadı.

    Volkan Demirel ve arkadaşlarının tedbirsiz eğlencesi #1

    TEK MASADA 16 KİŞİ OTURDU

    Bir masada 16 kişinin dip dibe oturup sohbet etmesi ve tedbirsiz davranmasına bazı kullanıcılar tepki gösterdi.

    Grubun doğum günü kutlaması nedeniyle bir araya geldiği belirtildi.

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