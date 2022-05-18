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    • Volkan Demirel'in açıldıkça açılan eşi Zeynep Demirel üzerindekileri çıkardı.. Vücuduna sadece eşarp sardı!

    Volkan Demirel'in açıldıkça açılan eşi Zeynep Demirel üzerindekileri çıkardı.. Vücuduna sadece eşarp sardı!

    Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya pozlarıyla güzelliğini sergilemeye devam ediyor. Seksenler'de boy gösteren Demirel, her pozunda beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 16:08
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    Volkan Demirel'in açıldıkça açılan eşi Zeynep Demirel üzerindekileri çıkardı.. Vücuduna sadece eşarp sardı!

    9 Temmuz 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve evlenene kadar Belçika'da yaşayan Zeynep Sever Demirel, 2009 Miss Belçika Güzeli seçildi.

    21 Eylül 2010 yılında Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Demirel, iki kız annesi oldu.

    Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu dünyaya getiren Zeynep Sever Demirel, Seksenler dizisinde Amelie karakterini canlandırıyor.

    Sosyal medyasını ilk etapta sadece ailesine özel açan Zeynep Demirel, kademeli olarak bu çizgilerini gevşetmeye başladı.

    Sosyal medyasını açan ve Youtube için videolar çeken Zeynep Demirel, şimdilerde yaptığı spor ve fit vücuduyla gündeme geliyor.

    Spor yapmayı çok seven ve cesur tarzıyla dikkati çeken Zeynep Demirel, yine paylaştığı bir kare ile sosyal medyada konuşulmayı başardı.

    Üzerine sadece eşarp sardı

    Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, güzelliği ve kusursuz fiziği ile akılları baştan almaya devam ediyor.

    Genç isim, sosyal medya hesabından peş peşe ve oldukça cesur kareler yayınlıyor. Hayranlarından hem iyi hem de olumsuz yorum alan Demirel, sosyal medyasını aktif kullanmaya devam edecek gibi duruyor...

    Volkan Demirel in açıldıkça açılan eşi Zeynep Demirel üzerindekileri çıkardı.. Vücuduna sadece eşarp sardı! #1

    Son olarak üzerine sadece eşarp bağladığı bir karesini yayınlayan Demirel için, "Yenge çok güzelsin ama Volkan kızmıyor mu?" tarzında yorumlar geldi.

    Volkan Demirel'in paylaşımlarına karışmadığı Zeynep Demirel, eşini maçlarda yalnız bırakmıyor.

    Karagümrük'ün her maçına giden ve eşinin kazanması için totem yapan güzel isim, bu anları yine sosyal medya hesabından paylaşıyor.

    Volkan Demirel in açıldıkça açılan eşi Zeynep Demirel üzerindekileri çıkardı.. Vücuduna sadece eşarp sardı! #2

    Volkan Demirel in açıldıkça açılan eşi Zeynep Demirel üzerindekileri çıkardı.. Vücuduna sadece eşarp sardı! #3


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