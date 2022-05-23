Volkan Demirel'in açılıp saçılan eşi Zeynep Demirel at üstünde verdiği pozla ortalığı yıktı! 'Saygılar yenge'

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından at üstünde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Seksenler dizisinde rol alan Demirel'in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

2009 Miss Belçika Güzeli seçilen Zeynep Sever, 2010 yılında eski kaleci, yeni antrenör Volkan Demirel ile nikah masasına oturdu.

Bu evliliğinden Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu dünyaya getiren Zeynep Sever Demirel, evliliğinin ilk dönemlerinde sosyal medyadan uzak dursa da zamanla bu çizgilerini yumuşattı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya başlayan ve YouTube için videolar çeken Zeynep Sever Demirel, şimdilerde fit vücuduyla gündeme geliyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde Amelie karakterine hayat veren Zeynep Demirel, ilk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen performansıyla herkesin beğenisini kazanıyor.

Cesur tarzı ve paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran model ve oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

At üstünde poz verdi

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Zeynep Sever Demirel, at binerken çektirdiği fotoğraflarını paylaştı.

Güzelliği ve kusursuz fiziği ile akılları baştan alan Zeynep Demirel'in kareleri, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İki çocuk annesi 32 yaşındaki tescilli güzele, ''Saygılar yenge'', ''Çok güzel olmuşsun Zeynep abla'', ''Yok mu tarihi bir filmde prenses rolünü oynaman'' gibi yorumlar yapıldı.