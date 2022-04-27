Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel amuda kalktı, beğeni butonu çöktü! 'Zeynep Hanım ne yapıyorsunuz'

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel amuda kalktı, beğeni butonu çöktü! 'Zeynep Hanım ne yapıyorsunuz'

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, spor yaparken çektirdiği videoyu Instagram'dan yayınladı. Güzel ismin kusursuz fiziği ve amuda kalktığı anlar, görenlerin aklını başından aldı.

9 Temmuz 1989 yılında dünyaya gelen Zeynep Sever Demirel, 2009 Miss Belçika güzeli seçildi ve 18 yaşında tanıştığı Volkan Demirel ile evlendi.

Volkan Demirel ile 21 Eylül 2010 yılında evlenen ardından Yade ve Yeda adında iki kız dünyaya getiren Demirel, Seksenler dizisinde yer alıyor.

Seksenler'de hayat verdiği Amelie karakteri sayesinde sevilen Zeynep Demirel'in oyunculuk alanında da iyi olduğu görüldü.

Uzun bir süre sessiz kalan hatta evlendiği ilk zamanlar sosyal medyasına ailesine özel kullanan Demirel, şimdilerde fenomen haline geldi.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerle beğeni rekorları kıran Zeynep Demirel, spora ise kendisini adamış durumda...

Evinde bir odasını spor alanına çeviren ve yaptığı sporları paylaşan Demirel, amuda kalktığı anları yayınladı.

Zeynep Demirel'in küçük kızı Yade ise ona bu anlarda şirinlik yaparak, amuda kalkmasına engel olmaya çalıştı.

Zeynep Demirel amuda kalktı, sosyal medya yıkıldı!

Zeynep Sever Demirel spor yaptığı anları paylaştı. Demirel kısa şortu ve beyaz tozluklarıyla takipçilerinden tam not aldı.

Bununla kalmayan Zeynep Demirel, evde amuda kalktığı anları takipçileriyle paylaştı. Demirel o anlardaki başarısını sergilerken, küçük kızının üstüne atlamasıyla zor anlar yaşadı.

O anları paylaşan oyuncu daha sonra amuda kalktığı anları da göstererek takipçilerinden beğeni ve yorumları topladı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel amuda kalktı, beğeni butonu çöktü VİDEO