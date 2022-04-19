Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel amuda kalktı, vücudunu saran taytı olay oldu! 'Çok güzelsin be kadın'

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel amuda kalktı, vücudunu saran taytı olay oldu! 'Çok güzelsin be kadın'

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı. Vücudunu saran taytıyla amuda kalkan Demirel, kusursuz fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı.

2009 yılında Miss Belçika Güzeli seçilen Zeynep Sever, 2010 yılında Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ile nikah masasına oturdu.

Bu evliliğinden Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu olan Zeynep Sever Demirel, evliliğinin ilk dönemlerinde magazin basınından ve sosyal medyadan uzak durdu.

Daha önce fotoğrafçılık yaptığı bilinen Zeynep Demirel, daha sonra oyunculuğa soyundu ve şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde rol alıyor.

Dizide Amelie karakterine hayat veren Demirel, ilk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen performansıyla alkış topluyor.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan güzel oyuncu, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan oyuncu, birbirinden güzel ve iddialı pozlarını hayranlarının beğenisine sunuyor.

Tarzı ve pozlarıyla son dönemlerin konuşulan isimlerinden olan tescilli güzel, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.

AMUDA KALKTI

Spora karşı ayrı bir tutkusu olan iki çocuk annesi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı anları, Instagram hesabından ''O zaman dans'' notuyla paylaştı.

Vücudunu saran siyah taytı ve siyah spor atletiyle düzgün fiziğini gözler önüne seren Demirel, paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

32 yaşındaki oyuncuya, ''Kim der 2 çocuk annesi'', ''Fiziğiniz ne kadar güzel'', ''Taş gibisin yenge'', ''Bu kadın gerçek mi'', ''Çok güzelsin be kadın'' yorumları yapıldı.