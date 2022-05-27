Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel derin yırtmaçlı elbisesiyle bacak şov yaptı! Bir bakan gözlerini alamıyor

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel derin yırtmaçlı elbisesiyle bacak şov yaptı! Bir bakan gözlerini alamıyor

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, özel bir çekim için kamera karşısına geçti. Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle poz veren Demirel, fiziğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

2009 Miss Belçika Güzeli seçilen Zeynep Sever, 2010 yılında teknik direktör Volkan Demirel ile dünyaevine girdi.

Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu dünyaya getiren Zeynep Sever Demirel, evliliğinin ilk dönemlerinde sosyal medya ve magazin basınından uzak durdu.

Zamanla bu çizgilerini yumuşatıp sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Zeynep Sever Demirel, YouTube için videolar çekerek içerik üretti.

Cesur tarzı ve paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Zeynep Demirel, şimdilerde TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde Amelie karakterine hayat veriyor.

İk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen herkesin beğenisini kazanan model ve oyuncu, fit vücudunu gözler önüne seren pozlarıyla kendine hayran bırakıyor.

Derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Zeynep Sever Demirel, özel bir çekim için objektif karşısına geçti.

Göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı elbisesiyle poz veren Zeynep Demirel, bir kez daha kusursuz fiziğiyle takipçilerini büyülemeyi başardı.

Oldukça aktif bir spor hayatı bulunan iki çocuk annesi 32 yaşındaki tescilli güzel, iddialı paylaşımlarından vazgeçecek gibi durmuyor.