Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel göbeğine kadar inen göğüs dekolteli daracık elbisesiyle 'Of' dedirtti!

Seksenler dizisinde Amelie karakterini canlandıran Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli elbisesiyle görenin aklını aldı.

2009 Miss Belçika Güzeli seçilen Zeynep Sever, 2010 yılında eski kaleci, yeni antrenör Volkan Demirel ile hayatını birleştirdi.

Bu evliliğinden Yade ve Yeda adında iki kız çocuk dünyaya getiren Zeynep Sever Demirel, evliliğinin ilk dönemlerinde hem sosyal medyadan hem de magazin basınından uzak durdu.

Daha önce fotoğrafçılık yaptığı bilinen Zeynep Demirel, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde Amelie karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

İlk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen performansıyla herkesin beğenisini kazınan Demirel, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Tarzı ve pozlarıyla son dönemlerin konuşulan isimlerinden olan güzel oyuncu, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan oyuncu, birbirinden güzel ve iddialı paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor.

Eşi Volkan Demirel ve Mert Vidinli ile birlikte bir davete katılan 32 yaşındaki tescilli güzel, son paylaşımıyla da tam not aldı.

DEKOLTELİ ELBİSESİYLE DİKKATİ ÇEKTİ

Model ve oyuncu Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından davette çekildiği kareleri takipçileriyle paylaştı.

Demirel, göbeğine kadar inen göğüs dekoltesi bulunan ve vücudunu sımsıkı saran beyaz elbisesiyle kuğuya benzetildi.

Güzel oyuncunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken ''Fiziğin çok güzel'', ''Taş gibisin yenge'', ''Of be kadın,'' ''Kadın bir harika'' gibi yorumlar yapıldı.