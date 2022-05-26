Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kendini aştıkça aştı, karın kaslarıyla şov yaptı! 'Yaktın ortalığı yenge'

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kendini aştıkça aştı, karın kaslarıyla şov yaptı! 'Yaktın ortalığı yenge'

Seksenler dizisinde rol alan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, göbek dekolteli pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Karın kaslarını sergileyen Zeynep Demirel'e binlerce beğeni geldi.

2009 Miss Belçika Güzeli seçilen Zeynep Sever, 2010 yılında eski kaleci, yeni antrenör Volkan Demirel ile dünyaevine girdi.

Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu dünyaya getiren Zeynep Sever Demirel, evliliğinin ilk dönemlerinde sosyal medyadan uzak durdu.

Zamanla bu çizgilerini yumuşatıp sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Zeynep Sever Demirel, YouTube için videolar çekerek içerik üretti.

Şimdilerde TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde Amelie karakterini canlandıran Zeynep Demirel, ilk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen herkesin beğenisini kazandı.

Cesur tarzı ve paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken model ve oyuncu, kusursuz fiziğini gözler önüne seren pozlarıyla kendine hayran bırakıyor.

Karın kaslarını sergiledi

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Zeynep Sever Demirel, son paylaşımıyla akılları aldı.

Saçlarını dağınık şekilde toplayan ve göbeğini açıkta bırakan crop bluzuyla poz veren Zeynep Sever Demirel, fit görüntüsüyle mest etti.

Zamanının çoğunu sporda geçiren Zeynep Demirel'in formda vücudu, yaza hazır olduğunu kanıtladı.

Karın kaslarını gösteren Demirel'e takipçilerinden beğeni ve yorumlar art arda geldi.

İki çocuk annesi 32 yaşındaki tescilli güzele, ''Yaktın ortalığı yenge'', ''Yengem güzelliğin halis mi'', ''Dünyanın en güzel kadını'' gibi yorumlar yapıldı.